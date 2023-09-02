السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيحة اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجمعة، نتيحة اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدارس مرسي مطروح والحمام بعدد ١٢٠ طالب وطالبة.

_ اختيار ١٢٠ طالب وطالبة 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم اختيار ١٢٠ طالب وطالبة بمدرستي الثانوية الفنية للتمريض بمرسى مطروح والحمام بعد فتح باب التقدم وفقا للمجموع المحدد وعدد الطلاب بكل فصل وفقا للضوابط والشروط المعلن عنها والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن الموافقة على زيادة القبول بأكثر من فصل بمدارس التمريض حيث تم قبول ٦٠ طالبة بمدرسة التمريض بنات بمرسي مطروح و٣٠ طالب بمدرسة التمريض بنين بمرسي مطروح و ٣٠ طالبة بمدرسة التمريض بنات بالحمام.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية رغبات الأهالي في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي للتمريض وحاجة المحافظة إلى توفير مزيد من كادر التمريض للعمل بمستشفيات المحافظة والحفاظ على إستقرار وتقديم مزيد من  الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتحسينها لأهالي مطروح. 

محافظ مطروح صحة مطروح الثانوية الفنية للتمريض نتيجة القبول بالثانوية الفنية للتمريض ١٢٠ طالب وطالبة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية (صور)

محافظ مطروح يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات الثانوية

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

بحضور الفنانين.. انتهاء عزاء شقيق عمرو عبدالجليل

علا غانم وحسن الرداد يعزون عمرو عبدالجليل بعمر مكرم

الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلى صدارة الدورى السعودى

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة