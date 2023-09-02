محافظ مطروح يعتمد نتيحة اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجمعة، نتيحة اختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدارس مرسي مطروح والحمام بعدد ١٢٠ طالب وطالبة.

_ اختيار ١٢٠ طالب وطالبة

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم اختيار ١٢٠ طالب وطالبة بمدرستي الثانوية الفنية للتمريض بمرسى مطروح والحمام بعد فتح باب التقدم وفقا للمجموع المحدد وعدد الطلاب بكل فصل وفقا للضوابط والشروط المعلن عنها والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن الموافقة على زيادة القبول بأكثر من فصل بمدارس التمريض حيث تم قبول ٦٠ طالبة بمدرسة التمريض بنات بمرسي مطروح و٣٠ طالب بمدرسة التمريض بنين بمرسي مطروح و ٣٠ طالبة بمدرسة التمريض بنات بالحمام.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية رغبات الأهالي في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي للتمريض وحاجة المحافظة إلى توفير مزيد من كادر التمريض للعمل بمستشفيات المحافظة والحفاظ على إستقرار وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتحسينها لأهالي مطروح.