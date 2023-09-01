الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يرتبط نشاط متحورات كورونا بدرجات الحرارة؟.. متحدث الصحة يجيب

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه ليس كل المتحورات من الفيروسات تنجح في خداع الجهاز المناعي. 

وأضاف حسام عبدالغفار خلال لقاءه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن المتحورات التي تنجح في خداع الجهاز المناعي، تضعه المنظمات الصحية والباحثون تحت الملاحظة، لافتاً إلى أنه في شهر فبراير الماضي، كان يوجد أحد المتحورات الفرعية من الأوميكرون نجح في أن يكون أكثر انتشارًا، ويخدع الجهاز المناعي وينتشر، لذا وضعته منظمة الصحة العالمية تحت الملاحظة، وتبين خلال الفترة الماضية انتشار هذا المتحور أكثر من غيره، وتم الإعلان عن إيجابية حالتين لهذا المتحور.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الثلاث سنوات الماضية أثبتت أن الكوفيد غير مرتبط بدرجات الحرارة، وإنما يرتبط بسوء التهوية وسوء التغذية والزحام، ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات، وفكرة ارتباط الفيروس بالحرارة لم تثبت علميًا، لذا يمكن أن ينتشر في الصيف أو الشتاء.

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بضرورة تناول جرعة تنشيطية لمقاومة الفيروس لتقليل احتمالات الإصابة، ونصح كذلك بتناول لقاح الإنفلونزا.

الدكتور حسام عبدالغفار كورونا متحور كورونا متحور أيريس منظمة الصحة العالمية

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