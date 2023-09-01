بدء حفل عزيز مرقة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء (صور)

صعد منذ قليل المطرب عزيز مرقة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفله الغنائي المقام ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

وبدأ عزيز مرقة حفله الغنائي بمهرجان القلعة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استقبله بالهتافات والتصفيق، ويقدم “مرقة” خلال الحفل لجمهور مهرجان القلعة مجموعة متميزة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد، ومنها: "ما في منك"، "مجنوناني"، "مين قلك"، "بنت الناس"، "بحبك للسما"، "بنت قوية"، "ضلك أبكي"، "يا باي" وغيرها.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

وتقام فعاليات الدورة خلال الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد.