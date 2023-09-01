الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة عبدالعزيز: بدايتي كانت من مهرجان القلعة للموسيىقى والغناء

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

أكدت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة المارمبا، أن أول مشاركة فنية لها كانت من خلال فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث عزفت لمدة دقيقة وربع دقيقة تقريبًا حينها، لتمر السنوات وتشارك هذه المرة في المهرجان بدورته الـ31 عبر حفل مخصص لها. 

وأضافت نسمة عبدالعزيز خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنها تقدم الموسيقى الشرقي والغربي، وستقدم خلال حفل اليوم موسيقى شرقي جديد تعمل عليها لأول مرة، وهو ما يسبب لها بعض التوتر قبل الحفل. 

وتابعت الفنانة أن هناك مفاجأة في حفل اليوم وهي أنها ستغني بالمارمبا بعض المقاطع الموسيقية، مشددة على أنها تسعى دومًا إلى أن تكون واجهة مشرفة لمصر في الخارج من خلال الحفلات التي تقدمها ولهذا تعمل على دمج أنواع الموسيقى وتقديم "توليفة" مميزة.

 

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح. 

وتذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء. 

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية. 

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

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