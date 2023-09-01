الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس بيت العائلة المصرية بلندن نافيا وفاة محمد الفايد: الصور المنتشرة للجنازة غريبة

محمد الفايد
محمد الفايد

قال مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، إن وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد لم تتأكد بعد، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يكون الفيديو المُتداول لتشييع الجنازة حقيقي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "تشييع جثمان رجل الأعمال محمد الفايد لن يتم إلا وجود السفير أو القنصل المصري في الجنازة، والصور المنتشرة للجنازة غريبة، فلا أتخيل أن يكون حول الجثمان شيوخ ومنتقبات، لكن سيكون هناك شخصيات مهمة".

وتساءل: "معقول جنازة محمد الفايد مش هيكون فيها مفيش مسئول مصري أو شخصية من الجالية المصرية مش هتكون حاضرة؟، السوشيال ميديا كتير موتت عادل إمام والكثير من الشخصيات".

حقيقة وفاة رجل الأعمال محمد الفايد

من جهة أخرى، قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من نشر خبر وفاة رحل الأعمال محمد فايد، هو أشرف حيدر زوج حفيدته، إلا أن مصطفى رجب رئيس بيت العائلة في بريطانيا، تواصل مع إمام المسجد، الذي قيل إنه شهد الجنازة، وأكد أنه لا توجد جنازة، وأن الصحف الإنجليزية لم تنشر أي خبر عن وفاة محمد الفايد، مشككًا في صحة الصور المتداولة من الجنازة.

مصطفى رجب بيت العائلة المصرية في لندن محمد الفايد اخر النهار محمد الباز

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