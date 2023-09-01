البيت الابيض: نسعى لحلول دبلوماسية تُعالج الأوضاع فى الجابون والنيجر

أكد البيت الأبيض، أنه مساعيه مستمرة من أجل الوصول إلى حلول دبلوماسية قادرة على الصمود لإنهاء الأزمة في الجابون والنيجر، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".



وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا، لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين".

من جانبهم، أكد انقلابيو الجابون، منذ قليل، أن الجنرال بريس أوليجي نجيما، سيعمل على استعادة مؤسسات الدولة ويؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاقتصاد.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري في الجابون، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال نجيما زعيماً للمرحلة الانتقالية.