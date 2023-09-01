الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الابيض: نسعى لحلول دبلوماسية تُعالج الأوضاع فى الجابون والنيجر

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أنه مساعيه مستمرة من أجل الوصول إلى حلول دبلوماسية قادرة على الصمود لإنهاء الأزمة في الجابون والنيجر، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا، لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين".

من جانبهم، أكد انقلابيو الجابون، منذ قليل، أن الجنرال بريس أوليجي نجيما، سيعمل على استعادة مؤسسات الدولة ويؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاقتصاد.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري في الجابون، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال نجيما زعيماً للمرحلة الانتقالية.

البيت الأبيض والنيجر الجابون القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

منها الشاي بالكركم والليمون.. 5 مشروبات مفيدة لضبط السكر في الدم

اتحاد جدة يرفض الاستسلام.. عرض خيالى جديد لـ"محمد صلاح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال