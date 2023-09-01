الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مشروع البراعم ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى المدينة الشبابية نطاق حي الضواحي، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فاعليتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

IMG-20230901-WA0113

حيث شهد وزير الشباب والرياضة عروضا للأطفال ضمن افتتاح إحدى المشروعات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للبراعم والناشئين بالمحافظات يتم من خلالها تدريب النشء على الحياة الرياضية بشكل عام ليكون الطفل ممارسًا للرياضة منذ النشء حتى الشباب.

IMG-20230901-WA0109

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي  حفل افتتاح دوري الشركات الذي سيبدأ  بطابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة، وسوف يعلن صبحي افتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى تقام تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد" وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

IMG-20230901-WA0102
IMG-20230901-WA0108
IMG-20230901-WA0111
IMG-20230901-WA0110
البراعم دوري الشركات بورسعيد الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

منها الشاي بالكركم والليمون.. 5 مشروبات مفيدة لضبط السكر في الدم

اتحاد جدة يرفض الاستسلام.. عرض خيالى جديد لـ"محمد صلاح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال