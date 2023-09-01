وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مشروع البراعم ببورسعيد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى المدينة الشبابية نطاق حي الضواحي، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فاعليتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

حيث شهد وزير الشباب والرياضة عروضا للأطفال ضمن افتتاح إحدى المشروعات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للبراعم والناشئين بالمحافظات يتم من خلالها تدريب النشء على الحياة الرياضية بشكل عام ليكون الطفل ممارسًا للرياضة منذ النشء حتى الشباب.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي حفل افتتاح دوري الشركات الذي سيبدأ بطابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة، وسوف يعلن صبحي افتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى تقام تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد" وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.