الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يعلن طبيعة الدراسة ومجالات العمل ببرنامج علوم الفضاء

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، استمرار فتح باب التقديم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر جامعة بنى سويف الأهلية.

كلية علوم الملاحة من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها

أوضح رئيس الجامعة، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن برنامج العلوم التطبيقية يركز على  دراسة تطبيقات الفضاء والملاحة في المجالات المختلفة مثل الاستشعار من البعد، والاتصالات الفضائية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتصوير بالأقمار الصناعية، وتحليل البيانات والصور الفضائية.

وغيرها من تطبيقات الفضاء الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث، ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائي.

مجالات العمل بعد التخرج للطلاب 

وأشار رئيس الجامعة، إلى تنوع مجالات العمل بعد التخرج من الكلية للطلاب   لتشمل العديد من  المؤسسات ومن أهمها وكالة الفضاء المصرية التي صدر قرار بإنشائها وكالة الفضاء الإفريقية التي صدر قرار بأن تكون في جمهورية مصر العربية بالاضافة لأي هيئة او مركز بحثي متعلق بمجالات الفضاء والاتصالات أو الأماكن التي تخدم عليها مجال الفضاء والأقمار الصناعية والملاحة الفضائية ومن هذه الأماكن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، الجامعات.

فضلا عن إمكانية العمل بمراكز البحث العلمي، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الدفاع، والمطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول، وزارات: الاتصالات – البترول – الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وكالة الفضاء المصرية والإفريقية.

الكلية تضم العديد من المعامل

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الكلية لديها العديد من المعامل المتميزة أهمها:

-معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية)

     معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء

     معمل الهوائيات وانتشار الموجات

     معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة

     معمل النمذجة السريعة

     معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة.

     معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية

     معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية

     معمل الحسابات الفلكية

     مرصد فلكي مزود بالتلسكوب الكهروضوئي لتتبع ورصد الأجرام والظواهر الفلكية والحطام الفضائي.

بني سويف الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف الأهلية علوم الملاحة طلاب الثانوية العامة

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