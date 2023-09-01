كاتب سودانى لـ«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع الإنسانية تتأزم بسبب الحرب

أكد الكاتب السوداني عثمان ميرغني، أن الوضع في السودان تفاقم جراء الحرب والمعارك الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اتخذت من منازل المواطنين والأحياء والشوارع أوكارًا لهم وملاذات آمنة.

وأضاف "ميرغني" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، الوضع في السودان فاق كل التصورات والتقارير والأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، متابعًا: "المواطن السوداني يموت بالرصاص أو لعدم وجود الدواء والغذاء في المدن المغلقة، مؤكدًا ان الوضع سيظل كما هو بل يمكن أن يزداد سوءًا مع مرور الوقت طالما الحرب مستمرة".

وطالب "ميرغني" بضرورة وصول الأطراف المعنية بالأزمة في السودان إلى اتفاق سلام لوقف نزيف الدم.

وفي وقت سابق، قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، إن هناك انفجارات ودوي أصوات الأسلحة الثقيلة بالمدينة الرياضية وأرض المعسكرات ومنطقة "جبرة" جنوب الخرطوم.

وأضاف "إبراهيم" في رسالة على الهواء، أن هناك استمرارًا لتحليق الطيران السوداني في منطقة شرق الخرطوم، حيث استهدف الطيران السوداني عددًا لتمركزات الدعم السريع في المنطقة، موضحًا أن الجيش يواصل القصف بالمدفعية الثقيلة على تمركزات للدعم السريع في مناطق أم درمان القديمة.