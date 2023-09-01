الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير سياحي: مهرجان العلمين نجح في جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

مجدي صادق
مجدي صادق

قال مجدي صادق عضو الشعبه العامه للمستثمرين السياحيين وعضو غرفة شركات السياحة، إن مهرجان العلمين حدث فريد ومهم ساهم في تحويل المدينة الي وجهة سياحية طوال العام وليست موسمية فقط، فقد نجح المهرجان في جذب أكثر من مليون زائر للمدينة خلال موسم الصيف.

وأوضح صادق في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل المدينة الي وجهة سياحية عالمية والتشيد العمراني الكبير لابراج العلمين ادي الي الترويج والتسويق للفرص والحوافز الاستثمارية لمصر واصبحت العلمين ايقونة السياحة والاستثمار في المنطقة.

وأشاد الخبير السياحي بالتنظيم والضيافة خلال فعاليات مهرجان العلمين، مُشيرًا إلى أن المهرجان حقق المردود والعائد الاقتصادي والتجاري لمصر، مؤكدًا على ضرورة استغلاله كأداة فعالة في الترويج للمعالم السياحية في مصر مثل التجلي الاعظم بدير سانت كاترين، الأمر الذي يُساهم في زيادة اعداد السياح الوافدين خلال الفترة المقبلة.

عبدالمنعم السيد: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيا واقتصاديا وجذب مليون زائر

وقال عضو غرفة شركات السياحة، إن الدولة تعتمد خطة زيادة حجم تصدير العقار للاجانب من خلال هذه الاحداث الترفيهية والترويجية لمصر وخلال فترة الصيف ارتفعت نسبة الإشغال إلى 100% بالفنادق والشاليهات والشقق الفندقية لأول مرة.

وأوضح الخبير السياحي أن حملة الترويج الكبير التي قادها المهرجان ساهم في جذب فرص استثمارية في مجالات العقار والسياحة، تصل الي 17 مليار دولار من قبل بعض المستثمرين العرب والاجانب.

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