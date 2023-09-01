مستقبل الرعاية الصحية.. هل الذكاء الاصطناعي يصلح في التعامل مع الأمراض؟

في عصر التكنولوجيا الحديثة والتطور التكنولوجي المستمر، أصبحت الرعاية الصحية تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي، فقد أحدثت هذه التقنيات ثورة في مجال الرعاية الصحية، حيث تسهم في تحسين التشخيص وتسهيل العلاج وتعزيز الرعاية الشخصية والوقائية.

تعد التكنولوجيا المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي من أهم الابتكارات التي تستخدم في مجال الرعاية الصحية فهذه التقنيات تسهم في توفير الرعاية الصحية على نحو فعال ومبتكر، وتحسين النتائج الصحية للمرضى وتقليل التكاليف الطبية.

الذكاء الاصطناعي والتشخيص السريع للمرض.. أحد أهم الاستكشافات الحديثة

أحد الاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية هو التشخيص الدقيق والسريع للأمراض، وفقًا لما ذكرته مجلة " nature"، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المعلومات الطبية بسرعة فائقة وتوفير تشخيص دقيق وموثوق للمرضى. وبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأطباء توجيه التدخلات العلاجية بشكل أكثر فعالية واستخدام العلاجات المناسبة بناءً على تحليلات دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات أن تقدم مساعدة قوية في الرعاية الصحية، حيث يمكن استخدام الروبوتات في إجراء العمليات الجراحية التي تتطلب دقة عالية ودقة خاصة، كما يمكن للروبوتات تقديم العون في رعاية المرضى وتنفيذ برامج التأهيل البدني والعلاج الطبيعي.

الواقع الافتراضي.. لخلق بيئات محاكاة واقعية وآمنة

بالنسبة للواقع الافتراضي، فقد أصبحت هذه التقنية ضرورية في تدريب الأطباء والممرضات، يمكن استخدام الواقع الافتراضي لخلق بيئات محاكاة واقعية وآمنة، حيث يمكن للمتدربين أن يتدربوا على إجراء العمليات الجراحية والتعامل مع حالات طارئة بدون المخاطرة بسلامة المرضى.

يمكن القول إن التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي قد غيرت وستستمر في تغيير مستقبل الرعاية الصحية، فهذه التقنيات تعزز دقة التشخيص وكفاءة العلاج وتحسن من تجربة المرضى وتدعم تطوير المهن الطبية، حيث إن استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال الرعاية الصحية يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية ورفع جودة الحياة للمجتمع بشكل عام.

أطباء: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة سهل المهمة على مقدمي الرعاية الطبية

في هذا الصدد أوضح الدكتور رجب محمد، استشاري أمراض الباطنة، أن تقنيات الطب الحديث والمتمثلة في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، سرعت بشكل كبير تشخيص المرض.

من جانبه علق الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد، أن التكنولوجيا الحديثة، سهلت مهمة أطباء الولادة من خلال اكتشاف المشاكل التي تؤثر على الأم والجنين، بالإضافة إلى التصوير الطبي "السونار" والذي تطور كثيرًا الفترة الأخيرة.

فيما علقت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية، أنه بفضل تقنية الواقع الافتراضي يمكن للطبيب خلق بيئة للمريض تسهل عملية الشفاء، بالإضافة إلى الكثير من التطورات التي تساعد في تنفيذ خطط العلاج السلوكي للمرضى.