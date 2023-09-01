الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى: حجم الاستثمارات فى مصر تضاعف مؤخرًا رغم الأزمة العالمية

استثمارات مصر
استثمارات مصر

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أسباب زيادة الاستثمارات الخارجية خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن حجم الاستثمارات العالمية في الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، شهد تضاعفًا كبيرًا جدًا، بالرغم من الأزمات العالمية.

وأضاف أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، خاصة في مجال صناعة الحديد والصلب، يأتي استكمالًا لسياسة طويلة تنتهجها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى توطين الصناعة المصرية وخلق مناخ جاذب للاستثمار سواء في صورته المحلية أو عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية لها أثار إيجابية تنعكس على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن ذلك يأتي سواء من خلال تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، أو خلق نوع من الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك المحلي بالشكل الذي يعالج كثيرا من المشكلات الاقتصادية داخل الدولة.

اكسترا نيوز محمود عنبر استاذ الاقتصاد الاستثمارات

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