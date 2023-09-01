مقرأة للجمهور.. أولى فعاليات مسجد التقوى بعد افتتاحه بالروافعة في الأقصر

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، اليوم الجمعة، مسجدا جديدا بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بمدينة البياضية التابعة للمحافظة.

جاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

خطبة الجمعة

وارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وتحدث فيها على النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدث عن نفسه.

مقرأة للجمهور

ثم عقب صلاة الجمعة عقد الشيخ سيد محمد عبدالدايم مقراة للجمهور لتكون افضل رسالة يؤديها المسجد هى ذكر الله من إقامة الصلوات وقراءة القرآن الكريم والصلاه والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.

وحضر افتتاح المسجد الشيخ محمد مصطفى أحمد مدير ادارة اوقاف البياضيه وقيادات الدعوه بها، والجمهور، بالإضافة إلى وذلك كوكبه من قيادات الدعوه بالمديرية.

توفير العمامة الأزهرية لائمة بمديرية أوقاف الأقصر

جدير بالذكر أن أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف محافظة الأقصر، عن قيام الوزارة بتوفير عدد 300 عمامه ازهريه للائمه الكرام بالمديرية أوقاف والتى سوف يتم توزيعها عليهم.

وقدم الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون معنا فى سبيل إنجاز هذا الأمر سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصرنا الحبيبة الخير والفلاح.

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