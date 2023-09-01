بحضور الخطيب.. تفاصيل تدريب الأهلى الصباحى فى معسكر النمسا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

وشهد المران، قيام اللاعبين بأداء تدريبات بدنية، تحت قيادة مخطط الأحمال أندرياس أندويا.

وخصص الجهاز الفني، فقرة أخرى للتدريب بالكرة، بالإضافة لفقرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة.

وخضع حراس مرمى الفريق، لمران خاص تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

في المقابل حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليا في النمسا.

وحرص رئيس النادي على حضور المران؛ من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الكابتن محمود الخطيب، قد وصل إلى معسكر إعداد الفريق بالنمسا مساء أمس الخميس، وكان في استقباله الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي المقام حاليًا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا "الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة".

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا "الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة".

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.