الأهلى يتدرب على فترتين فى معسكر الإعداد بالنمسا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، معسكره الإعدادي المقام حاليًا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة».

فيما يخوض الفريق مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي ، وصل إلى معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، والمقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، على التواجد في معسكر إعداد الفريق، من أجل دعم الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وكذلك مساندة وتحفيز اللاعبين في بداية الاستعداد للموسم الجديد، من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل استعداداته القوية في معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وخاض الفريق «تراي ماتش» بين جميع اللاعبين، في إطار خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهدت التجربة ظهور لاعبي الأهلي بحالة جيدة، كما شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، لرغبتهم في الظهور بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وانتظم أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، بعدما خضع الثلاثي لفحص طبي شامل أمس الأول الأربعاء، لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأجرى ثلاثي الأهلي فحوصات طبية لدى الخبير النمساوي فينك، والتي أكدت تعافيهم بشكل تام من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.