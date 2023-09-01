"كولر" يشيد باندماج وتألق المغربى رضا سليم فى تدريبات الأهلى

أشاد المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بالمستوى البدني والفني الذي ظهر عليه لاعب الوافد الجديد المغربي رضا سليم، خلال معسكر الفريق الحالي في النمسا، ضمن فعاليات الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر عقد جلسة مع اللاعب المغربي بعد تألقه في التدريبات، طالبه بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة لحسم مكان في تشكيلة الأهلي الأساسية في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أشاد بمستوى اللاعب أمام زملائه ومدى انسجامه مع الفريق، ورغبته في إثبات ذاته والتركيز في كل التعليمات الفنية، وفي حال استمراره على نفس المستوى، سيلعب دورًا مهمًا مع الفريق في المباريات المقبلة.

كما أشار المصدر إلى أن اللاعب وعد كولر باستغلال الدفعة المعنوية والتركيز في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات المقبلة.

حماس كبير بين لاعبي الأهلي في «تراي ماتش»

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل استعداداته القوية في معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وخاض الفريق "تراي ماتش" بين جميع اللاعبين، في إطار خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهدت التجربة ظهور لاعبي الأهلي بحالة جيدة، كما شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع، لرغبتهم في الظهور بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

كما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي المقام حاليا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا "الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة".

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا "الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة".

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.