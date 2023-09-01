رئيس أساقفة سبسطية: القدس مدينة مقدسة وجزء أصيل من التراث الإنساني العالمي

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كنسيا من إيطالي، ورحب بهم متحدثا عن مكانة مدينة القدس واهميتها وضرورة الحفاظ على طابعها الخاص الذي تتميز به.

وقال المطران عطالله في بيان له، بأن مدينة القدس هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث وهي مدينة لها فرادتها وخصوصيتها وهي تختلف عن أية مدينة أخرى في هذا العالم بما فيها من تاريخ وتراث ومقدسات، مشيرا إلى أنها جزء أصيل من التراث الإنساني العالمي وهي بقعة مقدسة من العالم فيها اهم الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والفلسطينيون يعتبرون مدينة القدس عاصمتهم الروحية والوطنية وجذورهم عميقة في تربتها.

يحق لنا أن نتساءل أين هو سلام القدس ؟



وأوضح يحق لنا ان نتساءل اين هو سلام القدس والفلسطينيون فيها يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ، لسنا دعاة كراهية وعنصرية وعنف ولا يمكننا ان نقبل بأي شكل من الاشكال بمظاهر العنف والقتل ومظاهر التمييز والعنصرية فهذه كلها غريبة عن ادبياتنا ومبادئنا ولكننا نؤكد بأن القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة وهنالك تضليل وتشويه يطال الفلسطينيين بهدف تجريم نضالهم والنيل من عدالة قضيتهم وكل هذا مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا .



وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ما اتمناه منكم ومن كافة الكنائس المسيحية في العالم ان ترفعوا الصوت عاليا مطالبين بالحرية لشعبنا الفلسطيني فكفانا ظلما واستعمارا واحتلالا وامتهانا للكرامة الإنسانية، وآن للفلسطيني ان ينعم بالحرية والحياة الكريمة في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

وواصل صلوا من اجل مدينة السلام لكي يعود اليها سلامها المسلوب لان العدالة مغيبة فيها بفعل سياسات وممارسات الاحتلال، صلوا من اجل فلسطين وشعبها ، صلوا من اجل الاسر المكلومة بفقد ابنائها ومن اجل كل انسان متألم ومعذب في بلادنا وفي كل مكان.