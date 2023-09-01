وزير التعليم العالى: خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الوزارة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي شركة "متجر للهندسة والتجارة"، والشركة الصينية الشريكة في تصنيع السيارة الكهربائية، بحضور الدكتور صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المهندس محمد عباس رئيس مجموعة شركات متجر، المهندس محمود عباس رئيس مجلس إدارة الشركة، ويان المدير التنفيذي لشركة LVTONG، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقال وزير التعليم العالي إن تصنيع سيارة كهربائية محلية الصنع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الصناعة، والنهوض بالاقتصاد القومي في مصر، مضيفًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

وبحث الاجتماع الخطوات التنفيذية للبدء في تصنيع أول سيارة مصرية كهربائية مع شركة متجر للهندسة والتجارة الفائزة بالمركز الأول لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والشريك الصناعي الصيني، ويأتي ذلك تنفيذًا للعقد الموقع بين شركة متجر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أغسطس الماضي، وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة، ودعم الصناعة، وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة.

تسويق السيارات الكهربائية منخفضة السرعة

حضر الاجتماع الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشارى شركة متجر، المهندس حازم الطاهر مدير مشروع السيارة المصرية، مايك المدير التجاري لشركة LVTONG، آدا مسئولة شركة LVTONG لمنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن شركة متجر للهندسة والتجارة ستقدم التمويل اللازم لنقل التكنولوجيا من الشريك الصناعي الصيني LVTONG لتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية، وتعتبر شركة متجر شركة رائدة في مجال تسويق السيارات الكهربائية منخفضة السرعة منذ عام 2007، وتم إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية في عام 2022، كما تواجدت شركة متجر في السوق المصرية منذ أكثر من 16 عامًا، وبدأت أعمالها في صناعة سيارات الجولف الكهربائية من خلال كونها الوكيل الوحيد للسيارات الإلكترونية.