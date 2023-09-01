محافظ أسيوط يبحث خطة صيانة المدارس تزامنًا مع قرب العام الدراسي الجديد

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تزامنًا مع قرب العام الدراسي الجديد 2023/2024، نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام التي توليه الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بديوان عام المحافظة مع المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني.

توجيهات المحافظ

ووجّه محافظ أسيوط، بالمرور على جميع المدارس في مختلف أنحاء المحافظة وعمل مسح شامل لكل المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة وإعداد تقرير حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كل أعمال البناء والصيانة للمدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقًا والانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء لضمان دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لظهور المدارس بالمظهر اللائق الذي يسعد الطلاب وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.

وأكد المحافظ، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالفعل بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكل القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

خطة صيانة المدارس

ولفت إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/ 7 / 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

من جهته، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح، أن خطة صيانة المدارس تسير على قدم وساق وجارٍ الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدارسي الجديد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، مشيرًا إلى توريد 7460 ديسكات مدرسية وجارٍ توزيعها على بعض المدارس بالقرى والمدن والمراكز طبقًا للاحتياجات الفعلية من خلال الحصر الذي تم مسبقًا لرصد احتياجات المدارس من المقاعد وذلك ضمن خطة إحلال وتجديد الأثاث المدرسي لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وتوفير مناخ تعليمي جيد وتوفير كل سبل الراحة لهم.

ونوه بالاهتمام الذي توليه المحافظة بتجهيز المدارس وتوفير كل الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.

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