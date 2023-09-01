رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع "بايندير" حارس فناربخشة حتى 2027

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الحارس التركي ألتاي بايندير، قادمًا من فناربخشة، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن ألتاي بايندير وقع عقدًا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام آخر، بشرط الحصول على التصريح الدولي.

وشارك اللاعب التركي الدولي - البالغ من العمر 25 عامًا - في 166 مباراة خلال مسيرته، وحافظ على شباكه نظيفة في 53 مباراة.

وفي الموسم الماضي، كان بايندير، لاعبًا رئيسيًا في فناربخشة، حيث ساهم في تتويج الفريق، بكأس تركيا، واحتلوا المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز.

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وعقب التوقيع، قال بايندير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى مانشستر يونايتد، وأن أصبح أول لاعب تركي يمثل هذا النادي الرائع.

وتابع: "لدي شغف بالنجاح، وسأبذل كل ما في وسعي لمساعدة هذه المجموعة المميزة من اللاعبين على تحقيق طموحاتنا".

وأضاف الحارس التركي: "لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع وحدة حراسة المرمى ذات الخبرة هذه. سندعم بعضنا البعض ونحقق معايير عالية كل يوم حتى يكون كل واحد منا جاهزًا للأداء عندما يُطلب منه ذلك."

وقال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "ألتاي هو إضافة ممتازة لفريقنا ويضيف المزيد من الجودة إلى مجموعتنا القوية بالفعل من حراس المرمى ذوي الخبرة.

وأضاف: "بعد أن أدى باستمرار على مستوى عالٍ في دوري أوروبي قوي، فهو يتمتع بالصفات اللازمة لدعمنا في تحقيق طموحاتنا في جميع المسابقات هذا الموسم وما بعده".

ويعد ألتاي بايندير، الصفقة الخامسة لفريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من الدانماركي راسموس هويلاند، من أتالانتا الإيطالي، والحارس الكاميروني أندريه أونانا من إنتر الإيطالي، وماسون ماونت من تشيلسي، والمدافع الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز، من ليستر سيتي.