"كولينا" يشيد بالحكام بعد نجاح تجربة تطبيق احتساب بدل الوقت الضائع

أشاد بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأداء الحكام في تطبيق قوانين اللعبة بشكل صارم وقوي مما ساهم في تطوير الأداء.

وقال “كولينا” في تصريحات للموقع الرسمي لـ“فيفا”: "رأينا حديث الجماهير ووسائل الإعلام واللاعبين والمدربين والأندية لفترة طويلة عن نقص الوقت الفعلي للعب في مباريات كرة القدم كمشكلة جدية تحتاج إلى حلاً، كان من غير المقبول أن تتلخص مباراة كرة قدم في أقل من 50 دقيقة من وقت لعب فعلي، كما رأينا كثيرًا".



وأوضح: "بعد استشارة العديد من ممثلي اللعبة سواء في الاتحادات القارية أو غيرها، خرجت توصية بأن يقوم الحكام بحساب الوقت الإضافي بدقة أكبر، مع تنفيذ المعايير المنصوص عليها في قوانين اللعبة، منها المادة 3 والقانون 7. هذه التوصية لا تقتصر على إضافة دقائق للمباراة، بل تهدف بشكل رئيسي لتعويض الوقت في بعض الظروف الخاصة حينما يتعذر اللعب".

وتابع: "منذ فترة طويلة، كان الحكام يعوضون الوقت الضائع لإصابة كل لاعب بدقيقة واحدة وكل تبديل بإضافة 30 ثانية. وبمجرد إدخال تقنية الفيديو، تم أيضًا تعويض الوقت الضائع لتدخلها في المباراة، ولكن في كثير من الأحيان لم يكن هذا الوقت يتوافق مع الوقت الفعلي المفقود".

وقال: "إذا كانت المباراة لا تتضمن العديد من التوقفات الكبيرة، أي تم لعبها كالمعتاد، فلا حاجة لإضافة وقت إضافي، مع الأخذ في الاعتبار أن ركلات الترجيح وركلات الزاوية والتمريرات جزء من المباراة ولا يتعين تعويض الوقت المستغرق لهذا، هذه التوصية لا تؤثر على رفاهية اللاعبين، بل تعوض فقط عن الوقت الذي تم إضاعته".

وأضاف: "لمسنا بالفعل ردود فعل إيجابية من تطبيق تقنية الوقت الآلي في كأس العالم فيفا 2022 وكأس العالم للسيدات فيفا 2023، سواء من الفرق أو الجماهير، وأكد ذلك استطلاع أجراه منتدى الدوريات العالمية أن 90 في المائة من أعضائها وافقوا على المعايير التي بدأ تطبيقها في كأس العالم فيفا 2022".

وأوضح: "التوصية التي قُدمت للحكام في قطر أسفرت عن متوسط وقت إضافي يبلغ 10 دقائق و30 ثانية في المجمل، أي أنه ليس بالفرق الكبير عن المتوسط الطبيعي الذي يمنح بالفعل في العديد من الدوريات الكبرى والمقدر بأكثر من 8 دقائق".

وتابع: "أود أن أشيد بالحكام، حيث قاموا بتنفيذ التوصية بشكل صحيح، بما في ذلك المباريات في المسابقات الأوروبية".