الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا ينتقد نظام الوقت الفعلي: "سنلعب حتى التاسعة صباحًا"

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

انتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تطبيق نظام الوقت الفعلي في المباريات، عقب هزيمة فريقه أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2023.

وخسر مانشستر سيتي أمام أرسنال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، تطبيق نظام الوقت الفعلي، الذي يقضي باحتساب كل الدقائق المهدرة كوقت محتسب بدلًا من الضائع، الأمر الذي أضر “السيتيزينز” نظريًا، كون هدف التعادل لـ “الجانرز” جاء في الدقيقة 101، بعد احتساب 8 دقائق وقت بدلًا من الضائع، وإضافة دقائق إضافية بسبب إيقاف المباراة لإصابة كايل ووكر وتوماس بارتي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعم خسرنا 3 مباريات متتالية في كأس الدرع، لكننا فزنا أيضًا بـ 3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "يجب أن تسألوا المسئولين عن كرة القدم وجميع الأشخاص لأنهم لا يستشيرون المدربون ولا يستشيرون اللاعبين عن رأيهم، يذهبوا إلى هناك وعليك أن تقبل ذلك".

وتابع: "يقومون بمد المباريات من أجل تسجيل الأهداف، إذا كنت في كل مرة تسجل فيها هدفًا في مباراة بنتيجة 4-3 ، وتضع 30 ثانية أو 45 ثانية لسبعة أهداف، فأنا هنا سألعب غدًا حتى التاسعة صباحًا".

وعن سبب غياب جواو كانسيلو عن المباراة، قال: "كان يجب أن يعود إلى المنزل مع العائلة، لم يكن هنا".

وعن مستقبل كول بالمر مسجل هدف مانشستر سيتي، قال: "غدًا سيتدرب. لدينا الكثير من الثقة به، ونقدره كثيرًا".

وأوضح: "أعرف أنه أراد اللعب في الموسم الماضي، ولم يلعب كثيرًا، الوكيل نفسه أراد أن يلعب كثيرًا ، علينا التحدث. إذا أراد البقاء ، فنحن أكثر من سعداء، وإذا أراد الرحيل ، فسنجد حلاً لأنه لاعب كبير".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى ارسنال كأس الدرع الخيرية جوارديولا
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