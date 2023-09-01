الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثري: الدولة تبذل جهودا كبيرة لاستعادة القاهرة التاريخية لمنظرها الحضاري

الخبير الأثري، أحمد
الخبير الأثري، أحمد عامر

قال الخبير الأثري، أحمد عامر، إن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ كافة المشروعات التي تساعد على استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة، المليئة بالعديد من المواقع التاريخية، والتراثية، لإتاحة تلك المواقع لجذب حركة السياحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "لو اتكلمنا عن سور مجرى العيون، تم إزالة التعديات الموجودة على السور، وتنظيف ومعالجة للأحجار، ورفع كفاءة محيط الأثر.

وتابع: "الدولة اهتمت بتطوير ورفع كفاءة أكثر من أثر أبرزها مسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، والقاهرة التاريخية والكنيسة المعلقة وحصن نابليون، وغيرها من الآثار التي حرصت الدولة على ترميمها وصيانتها ورفع كفاءتها".

افتتاح حصن بابليون 

وكان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصن بابليون بمصر حصن بابليون، الذي أنشأه الملك رمسيس الثاني سنة 1300 ق.م على ضفاف النيل في منطقة مصر القديمة الحالية، واعتقل فيه الأسرى البابليين، وسمى الحصن باسمهم، ثم أطلق على المدينة بأكملها. 

وفي سنة 130 ق.م قام الإمبراطور الروماني تراجان، بإعادة بناء الحصن الذي كان قد تهدم وحول موقعه إلى مدينة عسكرية.

خبير أثري حصن نابليون القاهرة القديمة القاهرة التاريخية مواقع القاهرة الأثرية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": روسيا ترفع القيود المفروضة على حركة الطيران بمطار فنوكوفو

ناقدة فنية عن حصاد مهرجان العلمين الجديدة: سحب البساط من فعاليات عالمية

شيخ أزهري: "الشير" عبر السوشيال ميديا سنحاسب عليه فعليكم بالتدقيق

مقطع فيديو يفضح أكاذيب الإخوان عن بيع قناة السويس وعلاقتهم بإيدى كوهين

محلل سياسى: مصر هى المتنفس الأول لليمنيين ودعم الرئيس السيسى ليس جديدا للعرب

خبير مصرفى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

نجل جمال عبدالناصر: أعلن تأييدى لترشح الرئيس السيسى لاستكمال إنجازاته

الأكثر قراءة

أمين "مستقبل وطن" ببني سويف يستعرض خطة المرحلة المقبلة مع أمانة سمسطا

وزير الصحة يؤكد التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة لحل كل التحديات التى تواجه الأطباء المصريين بالخارج

إصابة 6 إثر انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

جوهرة مخفية من الهدوء والسحر.. صحيفة إفريقية تدعو لزيارة واحة سيوة

8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2023" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال