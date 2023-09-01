الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مكتب التعليم المسيحي ينظم لقاء تكوينيا لخدام منطقة شمال إيبارشية أبوقرقاص

كنيسة
كنيسة

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك بمصر، لقاء لـ  9 كنائس بمنطقة الشمال، بحضور الأب ميخائيل إبراهيم، والأب يوساب أيوب، والأب مايكل وليم والأب عمانوئيل صبحي، والأب مينا القمص متى وبحضور أعضاء المكتب.

جاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، و  قد بدأ اليوم بالصلاة وألقى الأب القمص إبراهيم شفيق محاضرة حول موضوع مفاعيل وروحانية سر العماد المقدس، انطلاقا من الكتاب المقدس ومعنى سر العماد والمعمودية فى الكتاب المقدس والطقس .

 كما تخلل اللقاء مجموعة اسئلة ومناقشة وتساولات الموضوع. ثم صلاة الختام ومنح البركة.  

قمامصة وشمامسة جدد وتدشين أواني بالفيوم واجتماع كهنتها

 

وعلى صعيد اخر صلى الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم القداس الإلهي، في دير القديس الأنبا أبرآم بقرية العزب التابعة للإيبارشية، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح خمسة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، ممن أمضوا أكثر من 16 سنة في درجة القسيسية، وهم:
الأب القمص إيساك شارل والأب القمص إرميا شوقي الكاهنين بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة طامية.
الأب القمص ميساك معوض الكاهن بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة طامية. 
الأب القمص سوريال فوزي الكاهن بكنيسة الشهيد مار مينا بعزبة رزق.
الأب القمص عبد المسيح فهيم الكاهن بكنيسة السيدة العذراء بمدينة إطسا.
كما رسم 8 من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل).
وخلال صلاة القداس دشّن نيافة الأنبا إبرام عددًا من أواني المذبح والألواح المقدسة والأيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية.

وعقب القداس عقد مجمع كهنة الإيبارشية اجتماعهم الدوري، بحضور الأنبا إبرام، والذي ناقش مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلةز

 وألقى الأب القمص يعقوب سليمان كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمدينة إطسا محاضرة بعنوان "التحديات المعاصرة.. أسبابها وكيفية مواجهتها"، كما ألقى الأب القس أنطوني سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة سنورس عددًا من الملاحظات الطقسية.

مكتب التعليم المسيحي بايبارشية ابو قرقاص للاقباط الكاثوليك بمصر كنائس منطقة الشمال الانبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها مكتب التعليم المسيحي بايبارشية ابو قرقاص للاقباط الكاثوليك مكتب التعليم المسيحي بايبارشية ابو قرقاص للاقباط الكاثوليك بمصر

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