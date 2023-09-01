افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.. الليلة

تحتضن خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي يستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، برئاسة الفنان دكتور سامح مهران.

ويتضمن حفل الافتتاح، عرض مسرحية “تشارلي”، والتي تتناول مسيرة وسيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، والعرض المسرحي “تشارلي” من تأليف الشاعر دكتور مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.

ومن المقرر أيضا أن يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مفاجأة حيث يشهد الحفل عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، كما سيتم لأول مرة في مصر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الافتتاح، كما من المقرر أن يشهد الحفل مفاجأة فيما يخص مقدميه.

ــ فقرات حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي يخرجه المخرج أحمد البوهي عضو اللجنة العليا للمهرجان، بفقرة المراسم وكلمات الافتتاح والتي تلقيها وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي لمدة 40 دقيقة، وبعدها ربع ساعة استراحة، ثم يتم تقديم العرض المسرحي “تشارلي” كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عرض “تشارلي” عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور “تشارلي شابلن”، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، واكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

وتضم الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 19 عرضا مسرحيا تمثل 19 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مصر، ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما “الرجل الذي أكله الورق” عن قصة “تاجر البندقية” لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض “من أجل الجنة إيكاروس” كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي. واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض “فريدا” للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتي تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.