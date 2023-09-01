الأسد: الانسحاب التركى شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة

أن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنا لها كانت صحيحة، وأن سياساتنا كانت سليمة"، موضحا أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحا على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

كما بحث الأسد مع عبد اللهيان "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة"،

وأشار الأسد إلى أن "العلاقة السليمة بين إيـران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها".

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني على "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وشدد على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا".

و اشتد القتال الداخلي بين الجماعات المتحالفة في سوريا هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، وسط اضطرابات في محافظة دير الزور الشرقية.

واندلع القتال يوم الاثنين بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قائد إحدى الجماعات المسلحة التي تقاتل تحت سيطرتها.

وكان القائد أحمد خبيل يرأس مجلس دير الزور العسكري، وهو جماعة مسلحة يقودها العرب وتقاتل تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وقوات سوريا الديمقراطية هي تحالف تدعمه الولايات المتحدة يضم جماعات مسلحة متعددة الأعراق في سوريا، تم إنشاؤه عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال فرهاد الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية لقوات سوريا الديمقراطية إن خبيل، المعروف أيضًا باسم أبو خولة، اتهمته قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع "جهات معادية" وارتكاب "جرائم ضد المدنيين".

وقال الشامي إن 8 عناصر تابعين لأحمد الخبيل و 6 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في اشتباكات في 4 قرى هذا الأسبوع.

وقالت مجموعة "فرات بوست" الإعلامية المحلية إن 16 مدنيًا على الأقل قتلوا خلال اشتباكات عنيفة، وإن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت "أسلحة ثقيلة".

وقالت "فرات بوست" إن المعارك استمرت الأربعاء في مناطق الشحيل والبصيرة بالريف الشرقي، والربيدة بريف المحافظة الشمالي.

تضم دير الزور، وهي محافظة استراتيجية غنية بالنفط بالقرب من الحدود العراقية، عددًا كبيرًا من الجماعات المسلحة المتباينة - بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران، والمقاتلين الأكراد والعرب، والقوات الحكومية السورية.

وفي مارس، أطلقت الجماعات المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في حقول النفط بالقرب من دير الزور.