الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تشارك فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية 2023 بالمجر

الأولمبياد الدولى
الأولمبياد الدولى للمعلوماتية

تشارك مصر في النسخة الخامسة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، المنعقدة في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر في سيجد بالمجر، من خلال الفريق المصري المكوّن من أربعة من طلاب المدارس، هم الأفضل في مجال البرمجة.
 
وكانت قد تم تشكيل الفريق المصري تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال عدة تصفيات نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

وبدأت عملية تشكيل الفريق باختبار الآلاف من طلاب المدارس لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق ببرنامج يستمر 45 ساعة للتدريب على البرمجة وطرق الحل المنهجي، وانتهي التدريب باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.
 
وفي شهر فبراير، نُظم معسكر تدريبي، تلته مجموعة من الاختبارات في شهر أبريل، وبناءً عليها تم اختيار أفضل أربعة طلاب في مجال البرمجة، ممن سبق لهم التأهل للأولمبياد المصري للمعلوماتية. 

وكان أعضاء الفريق قد حققوا عددًا من النجاحات وفازوا بجوائز وميداليات في النسخ السابقة من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وأيضًا في عدة مسابقات أخرى.
 

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والأولمبياد الدولي للمعلوماتية هو أهم وأعرق مسابقة في مجال البرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس حول العالم، ونُظمت النسخة الأولى من المسابقة الدولية في بلغاريا في عام 1989، وشارك فيها متسابقون من 25 دولة. 

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب من مختلف أنحاء العالم على الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص لتبادل الخبرات العلمية والثقافية، وتُنظم المسابقة سنويًا في إحدى الدول المشاركة ويمثل كل دولة فريق مكوّن من أربعة طلاب واثنين من المشرفين.

وكانت المشاركة الأولى لمصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في عام 1998، ومنذ ذلك الحين تشارك مصر سنويًا في المسابقة الدولية، وبلغ رصيد مصر من الجوائز ست ميداليات فضية و19 برونزية. 

وتستعد مصر لاستضافة النسخة السادسة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بمدينة الإسكندرية لتكون هذه هي المرة الثانية لاستضافة مصر للمسابقة بعد عام ٢٠٠٨.

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