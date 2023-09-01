أحمد يعقوب لـ"صالون التنسيقية": مصر ستستفيد من الانضمام للبريكس بزيادة التبادل التجارى

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مجموعة البريكس تمثل 32 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإن 40 دولة أبدت الاهتمام بالانضمام، و22 دولة قدمت طلب للانضمام، وتم قبول انضمام 6 دول منها، وهو ما يؤكد أهمية الانضمام للمجموعة، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة تعرض العالم لأزمات عالمية أدت إلى تقليل حجم الاستثمار.

الانضمام لمجموعة البريكس

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس، أن مصر لديها مزايا كبرى منها أنها تمتلك سوق كبير 105 مليون مستهلك، وتمتلك محطات رياح ومحطة الضبعة النووية ومناطق زراعية هائلة ومناطق صناعية كبرى، وتمتلك قناة السويس وهي شريان رئيسي للعالم.

واستكمل: ستستفيد مصر من الانضمام لمجموعة البريكس بعدة مميزات مثل؛ العولمة الاقتصادية ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا ومزيد من التعاون في نقل الخبرات، ومزيد من التعاون مع عمالقة الاقتصاد في العالم، فمصر تستهدف جذب 30 مليون سائح ومعدل نمو اقتصادي عالمي، وتجمع مفيد لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة، وحرية تدفق السلع عبر الحدود، وتجمع بريكس سيعقد اتفاقيات بين الدول الأعضاء للتبادل التجاري.

الاقتصاد المصري شديد التنوع

وأشار "يعقوب" إلى أن الاقتصاد المصري شديد التنوع وقناة السويس تحقق في العام 9 مليار دولار ومتوقع زيادتها، وتحويلات المصريين في الخارج، ورفع عدد السياح إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة، والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، وفي قطاع الصناعات؛ مدن صناعية جديدة، فمدينة مثل مدينة العلمين بها 150 ألف فدان ومنطقة صناعية شديدة التطور وصناعات غزل ونسيج وصناعات غذائية، وأن مصر تتميز بموقعها الجغرافي بين 3 قارات وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأوصى الكاتب الصحفي أحمد يعقوب بضرورة تبسيط الإجراءات للمستثمرين ووضوح بوابة الاستثمار المتكاملة، واستهداف القطاعات، وتحقيق التوازن في العلاقات مع كل دول العالم والحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية، وتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مدن صناعية ومناطق زراعية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما شارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل، أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.