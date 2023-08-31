الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات بدون طيار.. مخاطر دعم الناتو لأوكرانيا على الحرب الروسية الأوكرانية

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

ذكرت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، أن تداعيات دعم حلف شمال الأطلسي الناتو لأوكرانيا لمخاطر تحويل حرب أوكرانيا على الفور إلى حرب أوسع، وهو تصعيد ليكون الحلف مستعدًا للتعامل معه. 

وأضافت الصحيفة في 29 أغسطس، شنت أوكرانيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية حتى الآن، بما في ذلك هجوم على مطار بسكوف بالقرب من الحدود الإستونية حيث تم تدمير طائرتين على الأقل وربما ما يصل إلى أربع طائرات نقل نفاثة من طراز Il-76.

الطائرة Il-76 عبارة عن طائرة نقل جوية استراتيجية كبيرة متعددة الأغراض، ذات أجنحة ثابتة، وأربعة محركات توربينية يمكن تهيئتها أيضًا للمهام الخاصة. إنها العمود الفقري للقوات الجوية الروسية المستخدمة لنقل القوات والإمدادات.

كما أنه تم إنتاج هذه الطائرات منذ عام 1971 وما زالت تُصنع، حتى يتم تشغيل الطائرة Il-76 أيضًا من قبل منظمات مدنية في روسيا وخارجها. تم بيع الطائرة في إصدارات مختلفة لأكثر من عشرة مشغلين أجانب.

أهمية هجوم بسكوف 

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تكمن أهمية الهجوم على بسكوف في موقع المطار في شمال غرب روسيا. تقع على بعد 38.1 ميلاً (61.3 كيلومترًا) من مركز لوهاما الحدودي الإستوني. 

وتقع بسكوف على بعد حوالي 500 ميل (800 كيلومتر) من الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي أثار تساؤلات جدية حول المكان الذي انطلقت منه الطائرة بدون طيار أو الطائرات بدون طيار في الهجوم.

لكي تعمل الطائرات بدون طيار على مسافة طويلة، فإنها تحتاج إلى قدرات اتصالات خاصة. تستخدم الطائرات الأمريكية بدون طيار، بما في ذلك RQ-4 Global Hawk وRQ-1/MQ-1 Reaper وRQ-170 Sentinel، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومرحلات الراديو.

وتحمل الطائرات بدون طيار مثل Reaper صواريخ جو-أرض ومجهزة برادارات متطورة للغاية ومعدات كهروضوئية. أوكرانيا لا تملك طائرات بدون طيار مثل هذه عن علم.

ويعتقد الروس أن الطائرة بدون طيار التي تم إطلاقها على بسكوف جاءت إما من عملية إطلاق سرية على الأراضي الروسية أو البيلاروسية أو من إستونيا. وكانت هناك هجمات أخرى في عمق الأراضي الروسية تشير إلى أنه تم تهريب طائرات بدون طيار إلى روسيا، حتى بالقرب من موسكو.

ونفذ الأوكرانيون أيضًا عمليات تخريبية على الأراضي الروسية، غالبًا ما شارك فيها مواطنون روس، تمامًا كما فعلوا أيضًا في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

ولا تقدم الصحافة الروسية أي معلومات تقريبًا عن الهجمات داخل روسيا ما لم يتم القبض على مرتكبيها، وهو ما يحدث أحيانًا. ومع ذلك، توفر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للمواقع التي تم ضربها في روسيا.

وتستهدف بعض الأعمال التخريبية أهدافًا عسكرية، ولكن هناك الكثير من الأهداف مثل مباني المكاتب ومراكز التسوق والمستودعات. ويبدو الأمن الداخلي في روسيا عاجزاً عن وقف أو حتى الحد من وتيرة العمليات التخريبية.

لن تؤدي هجمات الطائرات بدون طيار وعمليات التخريب إلى تغيير مسار الحرب على الأراضي الأوكرانية بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الهدف الأوكراني هو زرع الفتنة في روسيا من خلال إظهار أن الدفاعات الروسية يسهل اختراقها وأن السلطات في روسيا غير قادرة على حماية الأصول الرئيسية داخل البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تريد أوكرانيا أن تثبت وجود معارضة جدية لحكومة الرئيس فلاديمير بوتن، وبالتالي استخدام المواطنين الروس للاستفزازات.

كما أن الهجمات الأوكرانية على روسيا تهدف أيضًا إلى الحصول على مقابل للهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وبينما شن الأوكرانيون أعنف هجوم بطائرات بدون طيار على روسيا في 29 أغسطس، نفذ الروس قصفاً عنيفاً على كييف.

 

دعم حلف شمال الاطلسي الناتو أوكرانيا لمخاطر تحويل حرب اوكرانيا حرب اوسع

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