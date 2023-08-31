عزت القمحاوي: الإبداع ما هو إلا رغبة في التواصل

قال عزت القمحاوي، الكاتب والروائي، إن جزء من التنوع في الكتابة يأتي من الصحافة، لأنها مهنة خطرة على الإبداع بشكل عام.

وأضاف القمحاوي، خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الإبداع ما هو إلا رغبة في التواصل.

وأضاف: "أشكر الصحافة التي أهدتني النص العابر للأجناس الأدبية، وجزء من أعراض المراهقة كتابة الشعر خاصة للمهتمين بالأدب".

وأشار عزت القمحاوي، إلى أن الماء أمان بالنسبة لي وأقيم المدن بعلاقتها بالماء، لافتاً إلى أن القدرة على صناعة الخيال لا تتجزأ سواء في كتابتها أو العيش فيها.