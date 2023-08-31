آخر موعد لتحويلات المدارس 2023 لجميع المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

آخر موعد لتحويلات المدارس 2023 لجميع المراحل الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتحويلات بين المدارس للعام الدراسي الجديد كان منتصف أغسطس الحالي 2023 حيث بدأت تلقي التحويلات في الأول من يوليو الماضي 2023.

آخر موعد لتحويلات المدارس 2023 لجميع المراحل الدراسية

وعلى صعيد متصل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد وضوابط قبول التحويلات بين المدارس ( حكومية / رسمية / خاصة).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد فتحت باب التحويلات والنقل بين المدارس بدءًا من 1 يوليو 2023 وانتهت يوم 15 أغسطس 2023 وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم 40.

ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس

وهي كالآتي:

1- (4) استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

2- (2) صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب

3 - توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه.

4 - قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب + صورة منهما.

5- إقرار تحويل على القائم بالتحويل +صورة منه..

شروط لابد أن تلتزم بها المدارس

فرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروطاً على المدرس فيما يخص التحويلات والتى جاءت كالتالى

1 - تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسالها إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها.

2 - يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن القائم بالتحويل الأب فقط أو توكيل خاص منه لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري أو الأم التي لديها قرار ولاية تعليمية على أبنائها أو توكيل من الأب.