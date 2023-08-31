مستفيدة من «حياة كريمة»: المبادرة خلصتني من معاناة 10 سنوات مع السكري

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العديد من الندوات التثقيفية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة ورفع الوعي بالطريقة المناسبة عند المرضى، وذلك بعدما انتشرت تلك الأمراض بين سكان القرى النائية دون العلم بكيفية التعامل معها، ولقي ذلك استحسان الكثير من السكان وتفاعلوا مع المحاضرين داخل الندوات.

الندوات زادت وعينا بأهمية الفحوصات المجانية

"سميرة عيد" 43 سنة، تقطن في قرية عرب العيايدة التابعة لمدينة الصف، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب إصابتها بمرض السكري، خاصة مع قلة خبرتها هي وأفراد الأسرة، في التعامل مع الأمراض المزمنة.

وتابعت: "بدأ المرض ينتشر في جسدي وأصبحت ضعيفة ولا تستطع العمل أو الحركة، وتمنت فقط أن يكون عند أسرتها وعى بالتعامل مع تلك الأمراض، وأثناء جلوسها على فراش المرض جاءت المبادرة الرئاسية بمجموعة من الندوات التثقيف لتعليم السكان التعامل مع المرضى بالطريقة الصحيحة.

وقالت "سميرة" في تصريحات لـ"الدستور"، إن القوافل الطبية وندوات التثقيف التي نظمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، أسهمت في الاكتشاف المبكر للأمراض ورفع الوعي بالطريقة المناسبة؛ للتعامل مع المرض لإبقائه تحت السيطرة، وذكرت أنها تعلمت من الندوات الطريقة المثالية للتعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة، وهو أمر مفيد جدًا، لأن عددًا كبيرًا من المصريين يعانون من أمراض السكر والضغط وأمراض القلب ولا يعرفون أي معلومات عن المرض أو أعراضه الجانبية، وطرق تقليل المضاعفات وغيرها من الأمور.

وأوضحت أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا كانوا لا يعلمون أنهم يعانون من الأمراض المزمنة، إلا أن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية ساعدتهم في معرفة ذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا.

وأضافت أنها كانت تعانى من مرض السكر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن تعلم الطريقة المثالية للتعامل معه في حال ارتفاع نسبته أو انخفاضه، ولكن الندوات التي نظمتها المبادرة الرئاسية للتوعية بطريقة التعامل مع الأمراض المزمنة كانت مهمة جدًا، وساعدتها أكثر على فهم مرضها، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما نظموا تلك الندوات التي استفاد منها جميع السكان، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تعمل بكل جهد لتوفير حياة هادئة كريمة لسكان الريف المصري.