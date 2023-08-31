الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 1600 مواطن بقافلة طبية لأهالى العامرية

قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية

نظمت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بالمعهد الديني بقرية أبوسعود بمنطقة العامرية الطبية غرب الإسكندرية، استمرت لمدة يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
8 تخصصات بالقافلة المجانية

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة  الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد)، وشارك فيها 50 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف عن وعلاج 1693من أهالي القرية

وأشارت "طهيو" إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1693 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 383 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تثقيف صحي لـ700 مواطن

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 107 تحاليل طبية بمعمل الدم بالقافلة، و98 تحليلًا بمعمل الطفيليات و15 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 102 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 704 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

ختام المرحلة الأولى من الحملة القومية "حقك تنظمي"

وفي السياق ذاته، تختتم اليوم الخميس فعاليات المرحلة الأولى للحملة القومية لخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المبادرة القومية 100 يوم صحة.

وكانت قد انطلقت فعاليات الحملة الأحد الماضي بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وتشمل المرحلة الأولى مناطق المنتزه ومنطقة الجمرك ومنطقة غرب وإدارة برج العرب الطبية.

وقدمت الحملة جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية، وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء والباطنة والأطفال لتحقيق أقصى منفعة للسيدات المنتفعات وذويهن.

قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية
قافلة طبية بغرب الإسكندرية
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