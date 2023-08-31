«حياة كريمة» تنقل الخبرات اليابانية فى التعليم عبر أنشطة توكاتسو: معارف ومهارات وتطوير

قدمت مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والچايكا اليابانية تدريبًا نموذجيًا للمعلمين، والذى يشمل ١٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد تدريب معلمى ومديرى ٣٠ مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة «توكاتــسو» الأساسية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أغسطس.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب المعلمين بمحافظات؛ المنوفية والبحيرة والدقهلية، وتضمن تدريب المعلمين المنوطين بحصة توكاتسو اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية؛ الريادة اليومية بالتناوب، مجلس الفصل، المناقشات، والتوجيهية، والتنظيف، والفعاليات المدرسية.

علياء حمدى: تطوير المهارات التعليمية للأطفال

قالت علياء حمدى، معلمة فى المرحلة الابتدائية فى محافظة البحيرة، إن أنشطة توكاتـسو اليابانية تعتمد بشكل كبير على تطوير المهارات التعليمية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه المهارات تسهم بشكل كبير فى تحويل العلم لقواعد فعلية وعملية يمكن تعليمها للطفل وتربيته عليها.

وأشارت إلى أن هذه المهارات يمكنها تحفيز ذهن الطفل وتنشيط الإبداع فى شخصيته، ما يدعم اكتشاف الآلاف من النوابغ فى المدارس المصرية، مؤكدة أن أنشطة «توكاتـسو» اليابانية ستغير مفهوم التعليم فى مصر وستغير شكل التعليم، كما أنها ستضع مصر على قائمة التعليم المتطور عالميًا. وأوضحت أنها استفادت من الدورة التدريبية التى تنظمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من المهارات التى ستتعامل بها مع أولادها فى المنزل، وأيضًا فى المدارس.

ووجهت الشكر للرئيس السيسى على دعمه ملف التعليم وتطوير المدارس فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

فاطمة عبدالله: تسهم فى اكتشاف المواهب بالمدارس

أشارت فاطمة عبدالله، معلمة فى المرحلة الابتدائية فى محافظة البحيرة، إلى أن هذه الأنشطة تسهم فى اكتشاف مهارات الطلاب ومواهبهم فى المدارس، مضيفة: «كما تعمل على قياس نسبة ذكاء الطلاب وتطويرها وزيادتها وتنميتها بشكل كبير، وأيضًا تحتاج إلى قياس دورى لمستوى الطلاب، وتعتمد على الحفاظ على مستويات الذكاء للطلاب، واستغلالها فى التعليم العملى»، معقبة: «هتغير مستقبل التعليم فى مصر». وأوضحت «عبدالله» أن التدريب كان مثمرً ا جدًا واستفادت منه وستبدأ فى تطبيقه مع الطلاب فى المدرسة بمجرد بدء العام الدراسى الجديد، موجهة الشكر لكل القائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم على جهدهم الدءوب فى خلق مستقبل جديد للأهالى فى القرى النائية.

محمد إمام: صورة جديدة للتعليم المصرى

أكد محمد إمام، معلم فى المرحلة الابتدائية فى محافظة البحيرة، أن الأهالى اشتكوا كثيرًا من عدم تطوير منظومة التعليم سابقًا، وكان لذلك أثر سلبى على الأطفال وتنمية مهاراتهم.

وأوضح «إمام» أن أنشطة «توكاتسو» اليابانية ستعمل على تطوير وإعطاء صورة جديدة للتعليم والمنهج الدراسى، وستجعل مصر فى مقدمة الدول التى لديها مواهب من الأطفال، خاصًة أن الطفل المصرى هو الأذكى فى العالم، لكنه يحتاج إلى رعاية واهتمام.

وأضاف أنه سعيد كونه جزءًا من هذه التجربة العالمية التى ستجنى مصر ثمارها عما قريب، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووجه «إمام» التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير المنظومة التعليمية، ونقل الخبرات والتجارب التعليمية الإيجابية إلى مصر.