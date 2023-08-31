الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف فى العريش (صور)

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أصدر اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس وبحضور التنظيم والإزالات والإشغالات والعلاقات العامة، وذلك للمرور داخل المدينة.

وأسفر المرور عن ضبط حالتي مبان مخالفة بمنطقة خدمات آل أيوب بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بحضور رئيس منطقة خدمات آل أيوب.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالتين بمنطقة الفواخرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وصادرت اللجنة بعض كراسي وترابيزات كافيه بدون ترخيص بمنطقة خدمات الفواخرية، مع إنذار صاحب الكافيه لسرعة استخراج التراخيص.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة.

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محافظة شمال سيناء مدينة العريش إدارة الإزالات والإشغالات مباني مخالفة الفواخريه

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