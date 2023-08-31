تشكيل بيراميدز لمواجهة فارساك أنطاليا الودية خلال معسكر تركيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فارساك أنطاليا التركي.

وتعد المباراة بمثابة الثانية لفريق بيراميدز، خلال معسكره المغلق المقام حاليا بتركيا، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2023/2024، والتي يستهل بيراميدز، بالعديد من التحديات المحلية الكثيرة فضلا عن القارية.

موعد ودية بيراميدز وفارساك أنطاليا التركي

ومن المقرر أن تبدأ ودية بيراميدز وفارساك أنطاليا التركي، بعد قليل، على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وكان “بيراميدز” استهل سلسلة مبارياته الودية، خلال معسكر تركيا، بمواجهة فريق ليماسول تي جي القبرصي، والفوز عليه بنتيجة 8/0.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الظهور الأول تاريخيا

ومن جانب آخر، يقخوض فريق بيراميدز، مُشاركته الأولى تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الجيش الرواندي، وذلك أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل، بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر القادم، أو الأول من أكتوبر المقبل.