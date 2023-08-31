الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعرف على دور الفنون وآثرها في الانتباه إلى آثار التغير المناخي

الفن والمناخ
الفن والمناخ

كيف الفن أن يلعب دورًا بارزًا في  البيئة والمناخ ، وكيف يمكن للفنون والآداب بصفة عامة أن  تساهم في الإشارة إلى ضرورة الانتباه لآثار التغير المناخي، كيف يعالج الفن  قضايا البيئة والمناخ عبر أدواته المتعددة سواء في الفن التشكيلي أو التصوير وغيرها من الفنون الأخرى، نرصد ما ذهبت إليه  عدد من الدول  الكبرى في معالجتها عبر الفنون لقضايا وآثار المناخ عبر التقرير التالي: 

يشير الكاتب باتريك كاباندا عبر كتابه المعنون "الثروة الإبداعية للأمم" ترجمة الناقد والمفكر الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، والصدر عن سلسلة عالم المعرفة "كان هناك منذ وقت طويل إحساس ما داخل الفنون، بالرغبة في حسن إدارة البيئة والتلطيف كذلك من آثار التغير المناخي، وقد استخدم المصورون الفوتوغرافيون والفنانون التشكيليون وغيرهم أعمالهم من أجل تصوير واقع بيئتنا المتدهورة على نحو متزايد وقبل كل شيء، فإن عجائب الطبيعة تلهم الفنانين أيضًا. 

مصر والمكسيك تقدمان معرضًا ثنائيًا لفن الكاريكاتير حول التغير المناخي.. صور | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
معرض تشكيلي عن التغيرات المناخية 

معارض للفنون تحث على استجابة ثقافية للتغير المناخي 

أشار باتريك إلى أن “في الصين - التي تعد أكبر باعث للكربون اليوم - نظم معرض للفنون كان عنوانه: افتح Unfold، وذلك في مدينة بكين في العام 2013، وقد نظمته مؤسسة غير هي مؤسسة Caper Farewell وكان الهدف منه الحث على الدعوة إلى وجود استجابة ثقافية للتغير المناخي”، وقد انتقل هذا المعرض بعد ذلك إلى فيينا ولندن ونيويورك وشيكاغو، وعرض خلاله أكثر من عشرين فنانا أعمالهم فيه، ودمج خلاله أيضا بين الثقافة والعلم وذلك من أجل إثارة حوار حول التغير المناخي في الصين هكذا دعا الفن وعلى نحو غير تصادمي، الناس إلى أن يفكروا في أنشطة ترتبط بحياتهم اليومية، وأن يتأملوا كذلك ما تعنيه تلك الأنشطة بالنسبة إلى التغير المناخي. 

وتابع كاباندا "في تلك الأثناء أيضًا بدأت الولايات المتحدة، والتي هي ثاني مصدر للكربون في العالم، وعلى نحو متزايد في تقديم مقررات دراسية حول الفنون والتغير المناخي، أما في أوروبا، فإن شبكة تخيل 2020 2020 Imagine) وهي شبكة حول الفنون والتغير المناخي ومدعمة ماليًا من برنامج أوروبا المبدعة وهو إطار ثقافي تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، قد جمعت عددًا من منظمات الفنون الأوربية، مع تفويض لهم وطلب منهم أن يزيدوا الوعي بالتغير المناخي داخل تجمعات الفنون، ولدى الجمهور بشكل عام. 

وبشكل نهائي، فإن هذه الشبكة تقول لنا أيضًا أن الفن ينبغي ان يقدم للناس فضاء طبيعيًا ومتخيلًا، يمكنهم أن يعودوا من خلاله، خطوة إلى الخلف، بعيدًا عن كل ما هو مالي، أو تجاري، ولكن من أجل مزيد من التبادل والمشاركة بعضهم مع بعض.

حقيقة غير مريحة – وثائقي مترجم

 الفيلم الوثائقي "حقيقة غير مريحة"

اجتذب الفيلم الوثائقي "حقيقة غير مريحة " والذي يدور حول جهود نائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور من أجل تعزيز الوعي بالاحتباس الحراري اهتمامًا دوليًا، إن هذه الأنشطة الفنية تنجح في توصيل رسائلها، بطرائق، قد تفشل، من خلالها الخطب السياسية في توصيل الرسائل نفسها.

يذكر أن مصر استضافت الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ عام 2022، وذلك خلال الفترة من 7 نوفمبر - 18 نوفمبر 2022 والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

معارض للفنون تحث على استجابة ثقافية للتغير المناخي الفيلم الوثائقي حقيقة غير مريحة آثار التغير المناخى البيئة والمناخ الفن والمناخ

مواد متعلقة

سؤال برلمانى حول خطة مواجهة آثار تغير المناخ على مصر

الأكثر قراءة

غيرة زوجة الأب قتلتها.. "فردة صندل" مفتاح لغز اختفاء الطفلة سجدة

طعنات في الصدر.. ننشر صور بائع أوسيم المقتول على يد شقيق زوجته

الجمعة.. إذاعة حفل كارول سماحة ومحمد محسن على "dmc" و"الحياة"

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

بكرى يزف بشرى سارة على الهواء: انخفاض أسعار السلع المستوردة المعمرة قريبًا

السمسمية والحمصية والفولية.. طريقة عمل حلوى المولد النبوي بالبيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال