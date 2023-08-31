الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب الجزيرى والجلاسى وتواجد معلول.. قائمة منتخب تونس لأجندة سبتمبر الدولية

منتخب تونس
منتخب تونس

كشف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، الستار عن قائمة نسور قرطاج، لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد انطلاق فترة التوقف الدولي.

موعد مباراتي تونس مع بوتسوانا ومصر

ويختتم نسور قرطاج مشواره في تصفيات "كان 2024"، بمواجهة نظيره البوتسواني في السابع من سبتمبر المقبل، بينما يلتقي منتخب مصر وديا، في الثاني عشر من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة نسور قرطاج، تواجد ظهير أيسر النادي الأهلي علي معلول، بينما غاب عنه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وإلياس الجلاسي لاعب المصري.

 

قائمة تونس لمباراتي بوتسوانا ومصر 

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن.

خط الدفاع: علاء غرام - علي العابدي - علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - يان فاليري.

خط الوسط: إلياس السخيري - حنبعل مجبري - حمزة رفيعة - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - سامي شوشان.

خط الهجوم: علي يوسف - أنس الحاج محمد - إلياس العاشوري - إلياس سعد - هيثم الجويني - عمر لعيوني - سيف الله لطيف - يوسف المساكني.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي، قد ضمن التأهل لتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، خلال الفترة من من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين 2024.

جلال القادري منتخب تونس على معلول قائمة منتخب تونس غياب سيف الدين الجزيرى أجندة سبتمبر الدولية إلياس الجلاسي

مواد متعلقة

منتخب مصر يواجه تونس وديًا بالقاهرة.. 12 سبتمبر

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

الداخلية تنفى تطبيق نظام جديد للاتصالات وتؤكد: «تضليل إخوانى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال