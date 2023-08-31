غياب الجزيرى والجلاسى وتواجد معلول.. قائمة منتخب تونس لأجندة سبتمبر الدولية

كشف جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، الستار عن قائمة نسور قرطاج، لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد انطلاق فترة التوقف الدولي.

موعد مباراتي تونس مع بوتسوانا ومصر

ويختتم نسور قرطاج مشواره في تصفيات "كان 2024"، بمواجهة نظيره البوتسواني في السابع من سبتمبر المقبل، بينما يلتقي منتخب مصر وديا، في الثاني عشر من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة نسور قرطاج، تواجد ظهير أيسر النادي الأهلي علي معلول، بينما غاب عنه سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وإلياس الجلاسي لاعب المصري.

قائمة تونس لمباراتي بوتسوانا ومصر

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن.

خط الدفاع: علاء غرام - علي العابدي - علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - يان فاليري.

خط الوسط: إلياس السخيري - حنبعل مجبري - حمزة رفيعة - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - سامي شوشان.

خط الهجوم: علي يوسف - أنس الحاج محمد - إلياس العاشوري - إلياس سعد - هيثم الجويني - عمر لعيوني - سيف الله لطيف - يوسف المساكني.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي، قد ضمن التأهل لتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، خلال الفترة من من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين 2024.