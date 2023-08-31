رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 من أكثر الموضوعات تداول على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وتزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات مصر لمعرفة نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 حتى يتمكن طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 أو ولي الأمر الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك توفير الوقت على الطالب وولي الأمر والحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 بخطوات بسيطة، وذلك من خلال الدخول علي موقع بوابة المعلومات المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يلتزم بها طالب الشهادة الثانوية العامة 2023 للحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 إلكترونياً وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1- في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول علي موقع بوابة المعلومات المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي (من هنا).

2 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

3 - ثم يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به والتي تشمل كتابة رقم جلوس الطالب.

4 - ثم يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

5 - وفي الخطوة الأخيرة.. ستظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها رسميًا.