وزير الاقتصاد الليبى يدعو لتعزيز التعاون العربى والأمن الغذائى والسيبرانى

ألقى محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، كلمة في إطار اجتماعات الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بـجامعة الدول العربية، أكد فيها على أهمية التضامن والشراكة بين دول المنطقة في ظل التحديات التنموية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها.

وثمّن "الحويج" جهود جمهورية مصر العربية في استضافة الاجتماع، وأشاد بالإنجازات التي تحققت خلال رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدورات السابقة، كما شكر الأمانة العامة للجامعة على تحضيراتها المحكمة للوثائق والأجندة.

وأشار وزير الاقتصاد الليبي إلى أن دول المنطقة تزخر بثروات طبيعية وإمكانات بشرية ومادية هائلة، لكنها لم تستغل بشكل كامل نظرًا لضعف التكامل والتنسيق بينها، مؤكدًا على ضرورة إحداث نقلة نوعية في نظام التعاون الإقليمي، والإسراع في استكمال المفاوضات حول اتحاد جمركي عربي موحد، والالتزام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة، خصوصًا في مجالات التأمين والطيران المدني.

أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي

وأكد "الحويج" على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي، نتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية، داعيًا إلى دعم مبادرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الإحصاءات العربية أوضحت انخفاض قيمة الناتج الزراعي للدول العربية من (172.3) مليار دولار أمريكي عام 2021 إلى (170.9) مليار دولار أمريكي عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت حوالي (8%)، مضيفًا: لذلك نؤيد وندعم مقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.

وأبدى الحويج ترحيبه بمقترح المملكة العربية السعودية بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي، نظرًا لارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية وخطورتها على سلامة المعلومات والمصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن ليبيا أصدرت قوانين لحماية التعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واعتمدت يومًا وطنيًا لتقنية المعلومات.

وفي نهاية كلمته، أعرب الحويج عن تضامن ليبيا مع قضية الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعا الدول العربية إلى مساندة ليبيا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، لضمان الاستقرار والتنمية والوصول إلى انتخابات حرة نزيهة تلبي حاجة المواطن الليبي.