كولر يرفض رحيل أى لاعب من الأهلى.. وتقرير الخبير النمساوى يحسم مصير "السولية"

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلي، جلسة مع اللاعبين على هامش معسكر الفريق في النمسا، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد فى المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر أن كولر شدد، خلال جلسته، على غلق أي حديث عن الرحيل سواء بنظام البيع النهائى أو الإعارة، وأن القوام المتواجد لديه سيكمل الموسم أو على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد للاعبين أنه أخطر إدارة النادى برفضه مغادرة أي لاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهما كانت قيمة العروض لحاجته لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مطالبًا فى الوقت ذاته بسرعة حسم ملف المهاجم قبل بداية الموسم.

ولفت إلى أنه لن يقبل سوى بالتركيز واستمرار مسيرة الفوز بالبطولات التي بدأت بحصد 5 ألقاب، مشيرًا إلى أنه سيعمل في الفترة المقبلة على زيادة معدلات التركيز والجوانب البدنية والفنية، في ظل الارتباطات الكثيرة للفريق بالموسم المقبل.

تقرير الخبير النمساوي يحسم مصير السولية

من ناحية أخري، كشف مصدر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طلبت من إدارة التعاقدات تأجيل تمديد وتجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول، والذي ينتهي عقده مع الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن اللجنة تننظر تقرير الخبير النمساوي كريستيان فينك الطبيب الخاص بلاعبي بايرن ميونيخ، بعد عرض عمرو السولية لاعب الفريق عليه، وذلك للوقوف على أسباب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعد تكرارها للمرة الثانية في نفس المكان.

وأشار إلى أن الخبير النمساوي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي للثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، متخصص في بعض الحالات المتشابهة التي يُعاني منها السولية مؤخرًا.

وأثبتت الأشعة تعرض عمرو السولية للإصابة من جديد بمزق في العضلة الخلفية، ليغيب شهرًا كاملًا من جديد عن الملاعب، حيث تم اصطحابه إلى معسكر النمسا للتأهيل هناك وعرضه على الخبير النمساوي؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد أسباب تجددها.