الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد يضع شرطًا وحيدًا لعودة العلاقات بين سوريا وتركيا

بشار الأسد
بشار الأسد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والوفد المرافق له، أن ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمنها كانت هي القضايا الصحيحة.

وأعرب الأسد، بالقول: "سياساتنا كانت سليمة، ما يدل على أن الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحًا نتيجة لتأثير الأحداث والتغييرات الحاصلة في العالم، وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

انسحاب حتمي

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الرئيس الأسد إن الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي، ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة.

وبحث الرئيس الأسد مع عبداللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إضافة لموضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية.

للمرة الثالثة خلال أغسطس.. الأردن يعلن إسقاط طائرة مُسيّرة قادمة من سوريا

بشار الأسد يؤكد أهمية مقاومة الفكر الذى يستهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية

وأشار الأسد إلى أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن الأسد استقبل أمير عبداللهيان، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وأن عبداللهيان أبلغ الأسد بدعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران.

عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أكد أن إقامة علاقات ودية بين سوريا وتركيا أمر يصب في صالح البلدين والمنطقة.

وقال عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في دمشق، أمس الأربعاء: "نعتقد أن وجود علاقات ودية بين دمشق وأنقرة قائمة على حسن الجوار يصب في مصلحة المنطقة، ويجب الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها، خاصة فيما يتعلق بسوريا وتركيا".

الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان دمشق

مواد متعلقة

سوريا.. انفجار بمحيط دمشق والدفاع الجوى يتصدى لأهداف "معادية"

وزير الخارجية لـ"الدستور": قضية سوريا تهم العالم العربى ومن الضرورة التوصل لحل

الأكثر قراءة

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

التموين: طرح حلوى المولد بتخفيضات 25% بمنافذ الوزارة

وكيل "تعليم البحر الأحمر" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال