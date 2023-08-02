الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد يؤكد أهمية مقاومة الفكر الذى يستهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية

الأسد ووفد المؤتمر
الأسد ووفد المؤتمر القومي العربي

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أهمية توسيع مفهوم "مقاومة الفكر الذي يغزونا قسريًا لتفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية".

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، حيث تركز اللقاء حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سورية في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن الأسد قال أمام أعضاء الوفد: إنه "لا يمكننا الحديث عن انتماء سـياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية"، معتبرًا أن "العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي".

وارتكز الأسد في ذلك على أن حالة القومية العربية والانتماء راسخة شعبيًا، حيث لم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية، مبينًا أن "ما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل".

من جهتهم، أكد أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا، وكسر كل أشكال الحصار عليها.

واعتبر الأعضاء أن سوريا بقيت أمينة على المقاومة، وهي بصمودها حمت الهوية العربية وثقافتها وحضارتها، مشددين على أهمية تطوير الخطاب القومي العربي والانتقال به إلى لغة تتناسب مع الجيل الجديد.

​بشار الأسد وفد المؤتمر القومي العربي سوريا مقاومة فكر تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية مفهوم الانتماء

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس