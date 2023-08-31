الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: مركز السيطرة بالقاهرة جزء من منظومة كبرى تنفذها الدولة بهدف إدارة الأزمات الكبرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، عقب زيارة ميدانية بمحافظة القاهرة اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، حيث أشار إلى أن زيارته اليوم بدأت بافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذا المركز يأتي ضمن منظومة كبرى تنفذها الدولة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالتتابع، بهدف إدارة الأزمات الكبرى، مضيفًا أنه تم البدء طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على أن يكون لدينا مركز قومي على مستوى الدولة، ثم مركز إقليمي بكل محافظة، لافتاً إلى أن السيد الرئيس قام بافتتاح خمسة مراكز تم إنشاؤها ضمن هذه المنظومة، وتم اليوم افتتاح مركز محافظة القاهرة، كما أنه بنهاية الشهر القادم سيكون لدينا 13 مركزاً للسيطرة على مستوى الجمهورية قيد الإنشاء والتشغيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن القسم الثاني من زيارته الميدانية اليوم لمحافظة القاهرة كان شديد الأهمية أيضاً، حيث شهد تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه تم البدء بافتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، ثم تفقد الكنيسة المعلقة، ثم افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون، وبوابة عمرو بن العاص التي دخل منها الصحابي الجليل إلى مصر إيذاناً بالفتح الإسلامي لمصر، ثم انتهت الزيارة بمنطقة معبد بن عزرا الذي يتم افتتاحه بعد اكتمال أعمال الترميم.

اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الآثار

وأشار مدبولي، في هذا الصدد، إلى أن هذه المنطقة تمثل "مجمع أديان"، حيث تضم مباني أثرية تاريخية تخص الديانات السماوية الثلاث "الإسلام والمسيحية واليهودية"، بالإضافة إلى حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر الروماني، بما يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الآثار واستعادة رونقها، مضيفاً أن  الفترة الماضية شهدت أيضاً الانتهاء من أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص، الذي يعد الأقدم على مستوى قارة إفريقيا، كما نشهد الآن تطوير مشروع عظيم إلى جانب الجامع، هو "حدائق الفسطاط" الذي تتجاوز مساحته 500 فدان، ويخطط ليكون الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة.  

 

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رئيس الوزراء يشهد افتتاح معبد "بن عزرا" بعد الانتهاء من ترميمه

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رئيس الوزراء يفتتح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى وحصن بابليون

وأكد رئيس الوزراء أن جانباً من أعمال الترميم بمنطقة حدائق الفسطاط تتضمن ترميم منطقة تلال الفسطاط نفسها أو الحفائر التي نرممها ونبرزها؛ ليرى كل المصريين مدينة الفسطاط التي تمثل العاصمة الاسلامية الأقدم في مصر وإفريقيا، وكل هذا يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بأعمال تطوير الآثار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق، مشدداً على الحرص على إبراز هذا البُعد التاريخي.

وأكد مدبولي أنه وجّه وزير السياحة والآثار بضرورة إدراج هذه المناطق ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين، حيث ستكون قادرة على جذب السياح من الخارج، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل، مشيراً إلى أن الوزير أكد له أن هذه المناطق ستدخل من الغد ضمن زيارات البرامج السياحية للأجانب، وكذا للمصريين؛ للتعرف على تاريخ بلادهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمام مصر بإبراز عمق تراثها وحضارتها، وعظم تاريخها، حيث تمتلك آثارًا عديدة يعود عمرها إلى آلاف السنين، معرباً عن سعادته بمستوى أعمال الترميم المنفذة بأيدٍ مصرية، من وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، وأساتذة الآثار من الجامعات المصرية، متقدما بالشكر لكل القائمين على هذه الجهود.
 

السيطرة للشبكة الوطنية إدارة الازمات الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة رئيس الوزراء

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