مهندس يدهس مسنًا أثناء عبور الطريق بالجيزة

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم بالطريق الأبيض باتجاه المريوطية في دائرة القسم بالجيزة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع مسن على المعاش، 70 عامًا، بعد أن صدمته سيارة ملاكي يقودها مهندس، 40 عامًا، أثناء عبوره نهر الطريق.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وأفاد بأنّ عجلة القيادة اختلت بيده واصطدم بالمتوفى دون قصد، ونقل الجثمان إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حادث الطريق الأوسطي

ولقي شخصان مصرعيهما، بينما أُصيب 30 آخرون في حادث تصادم على الطريق الأوسطي في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد نجم، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث على الطريق الأوسطي اتجاه الواحات بالجيزة.

وعلى الفور، انتقل المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبيّن أثناء سير سيارة نقل محملة بالبلوك الأبيض قام قائدها بالتهدئة فجأة، ما أدى إلى اختلال عجلة قيادة بسيارة ميني باص خلفه قيادة سائق، 30 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى انقلاب المينى باص ومصرع شخصين وإصابة 30 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.