"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

تستضيف شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، مجموعة من محاربات السرطان المعالجات في مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي في زيارة إلى مدينة الإسكندرية، تشمل قضاء يوم على شاطئ المعمورة وجولة بمنطقة قصر المنتزه ومشاهدة التطوير الشامل الذي تم بالقصر وما حوله من حدائق وفنادق، وكذلك جولة داخل فندق رومانس التابع لشركة مصر للسياحة، والذي تم تطويره وافتتاحه خلال الشهور الماضية.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها صادر اليوم الخميس، أن النشاط يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في نطاقاتها الجغرافية ومحيطها السكاني.

مسئوليات مجتمعية لشركات قطاع الأعمال

وفي السياق، أكد الدكتور محمود عصمت، وزیر قطاع الأعمال العام، أھمیة قیام الشركات التابعة بمسئولیاتھا المجتمعیة الھادفة تجاه كل فئات المجتمع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم والمساهمة في تحسين البيئة المحيطة، وإقامة نوافذ حضارية تعمل على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الزیارة تأتي ضمن برنامج توعوي اجتماعي ثقافي متكامل یستھدف تنمیة الوعي لدى المواطنین، وإلقاء الضوء على بعض مما قامت به الدولة خلال الثماني سنوات الأخيرة من مشروعات تطوير وتنمية وإعادة بناء فى شتى المجالات لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

تبدأ الزيارة صباح بعد غدٍ السبت من أمام مؤسسة بهية بالشيخ زايد، ويرافق محاربات السرطان عدد من قيادات الشركة القابضة وشركة مصر للسياحة، ويكون في استقبالهن بمدينة الإسكندرية مجموعة من رجال السياحة والفن والثقافة والعمل الأهلي، والفنانة هبة مجدي التي حرصت على أن تكون فى استقبال ومرافقة محاربات بھیة خلال الزیارة.

جدير بالذكر أن مؤسسة بھیة أنشئت عام 2015 بوحدة كشف مبكر واحدة، وحالیًا توسعت إلى 4 وحدات كشف مبكر، وتم إنشاء المرحلة الأولى لمستشفى بھیة الشیخ زاید في بدایة عام 2023، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الثانیة خلال الشهور المقبلة.