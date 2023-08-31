إصابة 22 مواطنًا فى انقلاب سيارتى ميكروباص بالجيزة

أصيب 22 شخصًا في حادثين متفرقين، صباح اليوم، بمحافظة الجيزة، واتخذت الجهات الأمنية والصحية الإجراءات اللازمة.

البداية بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى أعلى نفق أطفيح، وأسفر عن إصابة 7 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتجت عنه إصابة 7 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 15 مواطنًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربي

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى الغربى نطاق الجيزة، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتجت عنه إصابة 15 شخصًا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

نصائح تجنبك الحوادث خاصة عند القيادة على الطرق السريعة

تعليمات المرور

الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

السرعة الزائدة

تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.

القيادة ببطء

عدم القيادة ببطء شديد، حيث إن القيادة البطيئة لا تقل خطرًا عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.

مسافة آمنة

يجب ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.

النقاط العمياء

احذر من النقاط العمياء خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، والنقاط العمياء هي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة، والتي من الصعب على السائقين رؤيتها أثناء القيادة من مرايا السيارة الخارجية والداخلية.

الهاتف المحمول

تجنب استخدام الهاتف المحمول وكل ما من شأنه أن يقلل من تركيزك أثناء القيادة.

الحذر

اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، مع استخدام المرآة وإشارات الاتجاهات.

التوقف فجأة

عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

تعطل السيارة

في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.