"صحة الإسماعيلية": الاعتماد الصحى شهادة ثقة بالخدمات المقدمة فى المجمع

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والخدمات الصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات كثيرة وتنقسم إلى أقسام وتنزل لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية التي توافي الاشتراطات.

وتابع: "نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات وتتابع بوضوح شديد التفاصيل الدقيقة، ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته".

وكانت عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديوجراف" عن أبرز المعلومات عن مجمع الإسماعيلية الطبي:

مجمع الإسماعيلية الطبي

ـ تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 400 سرير.

ـ يضم 13 غرفة عمليات و6 معامل.

ـ يضم 67 أسرة رعاية مركزة و32 حضانة مبتسرين.

ـ متعدد التخصصات الطبية ويشمل خدمات الطوارئ والباطنة.

ـ يشمل جراحة العظام وأمراض النساء والتوليد.

ـ يشمل جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والروماتيزم.

ـ يضم الأقسام الخدمية والتي تشمل الأشعات العادية والمقطعية.

ـ يضم أقسام القسطرة القلبية والأشعة المتنقلة cr.

ـ تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.