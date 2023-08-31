الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أندريا دوتي

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى الطوباوي أندريا دوتي دا بورجو سانسيبولكرو الكاهن
 وروى وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلا ولد أندريا دوتي في بورجو إس سيبولكرو حوالي عام 1250م، من عائلة نبيلة (كان شقيقه نقيبًا في الحراس الشخصيين لملك فرنسا فيليب العادل). مثل العديد من النبلاء في عصره،كان يمتاز بمهارات الفرسان. وفي سن السابعة عشرة من عمره أصبح عضواً في رهبنة خدام مريم الثالثة العلمانية.  

وتابع: في 22 أغسطس  عام 1278، سمع أندريا  عظة ألقاها فيليبو بينيزي الرئيس العام للرهبنة، بمناسبة إنعقاد المجمع العام ،كان موضوع العظة هو التخلي عن الخيرات الأرضية كوسيلة للخلاص. والاية التي تقول:" «من لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذاً». لمست بلاغة فيليبو قلب اندريا ، وطلب منه أن ينضم لرهبنة خدام مريم . فلما راي فيليبو شجاعة وصدق وطيبة أندريا قبله على الفور .

متابعا: فتخلى دوتي عن عائلته وممتلكاته، وانضم لرهبنة خدام مريم  واحتفظ باسمه واختار القديس اندراوس الرسول شفيعاً له وحاز على جميع الدراسات المطلوبة ، وبعد عامين في 1280م سيم كاهناً، وبعد الرسامة انضم إلى الدير الذي يديره القديس جيراردو سوستيغني، أحد مؤسسي الرهبانية السبعة. عاش أندريا معظم حياته في القداسة، واصبح واعظاً مشهوراً، وأثناء الوعظ في عام 1283، قام باهتداء بارتولوميو الذي آمن بالسيد المسيح، ونال سر العماد المقدس، وانضم بعد ذلك للرهبنة وصار طوباوي بعد ذلك. ورافق فيليبو الرئيس العام  في عدة رحلات تبشيرية. 

وأوضح: وبعد وفاة الإمبراطور فريدريك الثاني وتراجع الحزب الإمبراطوري في إيطاليا، بدأ الباباوات حملة للقضاء على الهرطقات الذي بدات تظهر وتنتشر في مناطق إيطالية وخاصة تلك الخاصة بالكاثار والولدان ومجموعات الإصلاح الكنسية التي تمتعت برعاية كبيرة في إيطاليا، خلال النصف الأول من القرن. 

وتابع: و مات صباح يوم 31 أغسطس 1315م  فقد توفي بعد ليلة من الصلاة في الوقت المحدد الذي تنبأ به منذ زمن طويل، ثم حمل إخوته جسده. في موكب مهيب إلى كنيسة خدام بورجو سانسيبولكرو، حيث تم دفنه رسميًا في اليوم التالي فوق مذبح الكنيسة  في عام 1806، وافق البابا بيوس السابع على تطويبه. 

الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوي أندريا دوتي دا بورجو سانسيبولكرو الكاهن الكنيسة الكاثوليكية أندريا دوتي دا بورجو سانسيبولكرو الكاهن الكاثوليكية بمصر

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس فوزى يختتم الزيارة الرعوية لكنيسة أم المخلص

البابا تواضروس ينعى العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا

الأنبا توما حبيب يلتقى بأبناء مدارس الأحد برعية سوهاج

في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «صلوات قصيرة»

البابا تواضروس يكلف مطران شبرا الخيمة بإدارة شئون دير الانبا برسوم العريان

توقيع اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق

البابا ثيودرورس يزور مسقط رأسه في جزيرة كريت

الأنبا باسيليوس يترأس يوم الخادم بكنيسة السيدة العذراء في الحواصلية

الأكثر قراءة

إيرادات أول أيام فيلم "أولاد حريم كريم"

15 سبتمبر.. انطلاق معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

وزير الإسكان: بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد

الرئيس الصينى يغيب عن قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل

حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)