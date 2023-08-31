الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي أندريا دوتي

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى الطوباوي أندريا دوتي دا بورجو سانسيبولكرو الكاهن

وروى وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلا ولد أندريا دوتي في بورجو إس سيبولكرو حوالي عام 1250م، من عائلة نبيلة (كان شقيقه نقيبًا في الحراس الشخصيين لملك فرنسا فيليب العادل). مثل العديد من النبلاء في عصره،كان يمتاز بمهارات الفرسان. وفي سن السابعة عشرة من عمره أصبح عضواً في رهبنة خدام مريم الثالثة العلمانية.

وتابع: في 22 أغسطس عام 1278، سمع أندريا عظة ألقاها فيليبو بينيزي الرئيس العام للرهبنة، بمناسبة إنعقاد المجمع العام ،كان موضوع العظة هو التخلي عن الخيرات الأرضية كوسيلة للخلاص. والاية التي تقول:" «من لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذاً». لمست بلاغة فيليبو قلب اندريا ، وطلب منه أن ينضم لرهبنة خدام مريم . فلما راي فيليبو شجاعة وصدق وطيبة أندريا قبله على الفور .

متابعا: فتخلى دوتي عن عائلته وممتلكاته، وانضم لرهبنة خدام مريم واحتفظ باسمه واختار القديس اندراوس الرسول شفيعاً له وحاز على جميع الدراسات المطلوبة ، وبعد عامين في 1280م سيم كاهناً، وبعد الرسامة انضم إلى الدير الذي يديره القديس جيراردو سوستيغني، أحد مؤسسي الرهبانية السبعة. عاش أندريا معظم حياته في القداسة، واصبح واعظاً مشهوراً، وأثناء الوعظ في عام 1283، قام باهتداء بارتولوميو الذي آمن بالسيد المسيح، ونال سر العماد المقدس، وانضم بعد ذلك للرهبنة وصار طوباوي بعد ذلك. ورافق فيليبو الرئيس العام في عدة رحلات تبشيرية.

وأوضح: وبعد وفاة الإمبراطور فريدريك الثاني وتراجع الحزب الإمبراطوري في إيطاليا، بدأ الباباوات حملة للقضاء على الهرطقات الذي بدات تظهر وتنتشر في مناطق إيطالية وخاصة تلك الخاصة بالكاثار والولدان ومجموعات الإصلاح الكنسية التي تمتعت برعاية كبيرة في إيطاليا، خلال النصف الأول من القرن.

وتابع: و مات صباح يوم 31 أغسطس 1315م فقد توفي بعد ليلة من الصلاة في الوقت المحدد الذي تنبأ به منذ زمن طويل، ثم حمل إخوته جسده. في موكب مهيب إلى كنيسة خدام بورجو سانسيبولكرو، حيث تم دفنه رسميًا في اليوم التالي فوق مذبح الكنيسة في عام 1806، وافق البابا بيوس السابع على تطويبه.