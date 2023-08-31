الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

15 سبتمبر.. انطلاق معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، معارض "أهلًا مدارس" في محافظات مصر للعام الثامن على التوالي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كل ربوع مصر لصالح المستهلك، ولمجابهة التضخم، تزامنًا مع العودة للمدارس.

انطلاق المعارض بالمحافظات

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدءًا بالمعرض الرئيسي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وقال إنه جارٍ التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة والمحافظين لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويًا، حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض، والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

دعم التلاميذ الأولى بالرعاية

وأضاف الوكيل أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية، وتوزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

من جهته، أوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن المعارض ستوفر مستلزمات المدارس بأسعار الجملة، وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستتضمن: الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية، الحقائب المدرسية، المواد الغذائية، الحاسبات الآلية ومستلزماتها.

توفير كتب خارجية

ولأول مرة تتوفر الكتب الخارجية والتي نسعى لتواجدها بصورة رقمية لتجاوز آثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بإعادة مبادرة "حاسب لكل طالب" بالتنسيق بين المنتجين وعدد من البنوك لتقسيط التكلفة.

وأضاف عز أنه جارٍ حصر التكلفة لكل غرفة؛ لمكاتبة وزير التجارة والصناعة للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدى للغرف لبدء التنفيذ.

السلع التضخم للمدارس الوزراء الغرف التجارية أهلا مدارس

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